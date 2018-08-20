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سقوط "روسيا" وزوجته قبل ترويجهم الهيروين فى العيد بالبساتين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:57 م
سقوط "روسيا" وزوجته قبل ترويجهم الهيروين فى العيد بالبساتين مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، من القبض على كل من "كرم ج ع" 35 سنة، عاطل، وشهرته "روسيا"، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرهم "مخدرات"، وزوجته "ياسمين م ع" 26 سنة، ربة منزل،  و"محمود س ع" 28 سنة، عاطل، لمزاولتهم نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذون من منطقة سكنهم دائرة القسم مكاناً لتجارتهم الغير مشروعة.
 
ومن خلال إعداد الأكمنة، تم القبض عليهم أثناء تواجدهم بمسكن الأول، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 500 جرام ، ومبلغ مالي 160 جنيه، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وأنهم كانوا يستعدون لترويجها فى العيد، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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