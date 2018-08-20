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سعيد حساسين يشيد بالدور الدعوى والتوعوى لعلماء الأوقاف ببعثة الحج

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:59 م
سعيد حساسين يشيد بالدور الدعوى والتوعوى لعلماء الأوقاف ببعثة الحج الحج - أرشيفية
كتب لؤى على
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قال الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام بمجلس النواب، إن إشادة المستشارعمر مروان وزير شئون مجلس النواب، ورئيس بعثة الحج المصرية بأداء أئمة الأوقاف المرافقين لبعثة الحج، وجهودهم في التيسير على الناس، والتزام الأئمة بالزي الأزهري خلال تواجدهم بالمملكة العربية السعودية هو واقع رأيناه بأعيننا خلال أدائنا لمناسك الحج هذا العام.
 
وأضاف "حساسين"، فى بيان أصدره اليوم، من على جبل عرفات، أن أداء بعثة الأوقاف الدعوية المرافقة لبعثة الحجاج المصريين برئاسة الشيخ صبري ياسين دويدار تستحق هذه الإشادة ليس من المستشار عمر مروان فقط، وإنما من جميع حجاج مصر والعالم كله لأن جميع أعضاء بعثة الأوقاف شرفوا مصر، وكانوا على مستوى المسئولية في خدمة حجاج مصر والعالم ومساعدتهم بعلمهم في أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، مؤكدًا أن علماء وزارة الأوقاف كان لهم تميز في الأداء بين جميع بعثات الحج.
 
 
 

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الحج

سعيد حساسين

جبل عرفات




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