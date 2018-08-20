سعر الدولار اليوم الاثنين 20-8-2018 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 20-8-2018، أمام الجنيه المصرى فى مختلف البنوك العاملة فى السوق المحلى، ونظرا لتوقف التعاملات المصرفية اليوم لبدء أجازة عيد الأضحى المبارك، ثبتت سعر الدولار عند سعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً الآتى:



سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.82 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



صرف الدولار

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع