روسيا تؤكد موقفها المبدئى بشأن مواصلة تطوير العلاقات مع كمبوديا

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أكدت الخارجية الروسية موقف موسكو المبدئى لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد والتعاون متبادل المنفعة فى مختلف المجالات بين روسيا وكمبوديا.

وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن النسبة غير مسبوقة للمشاركة فى الانتخابات الكمبودية (83.02 %) ودعم 4.9 مليون ناخب من إجمالى عدد الناخبين المسجلين 6.4 مليون، أظهرت مستوى ثقة مرتفع للمواطنين الكمبوديين فى حزب الشعب الكمبودى وقيادته، التى تنتهج نهجا يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.

وأضاف البيان أن هذا يخلق ظروفا مواتية للتنمية الشاملة فى كمبوديا، مشددا على أن موسكو تؤكد موقفها المبدئي حيال مواصلة تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد والتعاون متبادل المنفعة فى مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والثقافية والمجال الإنسانى وغيرها من المجالات مع كمبوديا.

يُذكر أن مملكة كمبوديا شهدت فى 29 يوليو الماضي انتخابات للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى فى البرلمان).

ووفقا لبيانات رسمية، حصل حزب الشعب الكمبودى الحاكم فى البلاد على جميع المقاعد فى الجمعية الوطنية، حيث بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 83.02 % من إجمالى عدد الناخبين المسجلين.