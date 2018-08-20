video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 08:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تؤكد موقفها المبدئى بشأن مواصلة تطوير العلاقات مع كمبوديا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 07:52 م
روسيا تؤكد موقفها المبدئى بشأن مواصلة تطوير العلاقات مع كمبوديا وزارة الخارجية الروسية - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أكدت الخارجية الروسية موقف موسكو المبدئى لمواصلة تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد والتعاون متبادل المنفعة فى مختلف المجالات بين روسيا وكمبوديا.
 
وذكر بيان أصدرته الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن النسبة غير مسبوقة للمشاركة فى الانتخابات الكمبودية (83.02 %) ودعم 4.9 مليون ناخب من إجمالى عدد الناخبين المسجلين 6.4 مليون، أظهرت مستوى ثقة مرتفع للمواطنين الكمبوديين فى حزب الشعب الكمبودى وقيادته، التى تنتهج نهجا يهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى البلاد.
 
وأضاف البيان أن هذا يخلق ظروفا مواتية للتنمية الشاملة فى كمبوديا، مشددا على أن موسكو تؤكد موقفها المبدئي حيال مواصلة تعزيز علاقات الصداقة طويلة الأمد والتعاون متبادل المنفعة فى مجالات السياسة والتجارة والاقتصاد والثقافية والمجال الإنسانى وغيرها من المجالات مع كمبوديا.
 
يُذكر أن مملكة كمبوديا شهدت فى 29 يوليو الماضي انتخابات للجمعية الوطنية (الغرفة السفلى فى البرلمان).
 
ووفقا لبيانات رسمية، حصل حزب الشعب الكمبودى الحاكم فى البلاد على جميع المقاعد فى الجمعية الوطنية، حيث بلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 83.02 % من إجمالى عدد الناخبين المسجلين. 

إضافة تعليق

وزارة الخارجية الروسية

روسيا

كمبوديا

روسيا وكمبوديا




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة