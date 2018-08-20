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الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:30 ص
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"رواد 2030" يستهدف إنشاء 5 حاضنات أعمال خلال المرحلة القادمة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 06:00 ص
"رواد 2030" يستهدف إنشاء 5 حاضنات أعمال خلال المرحلة القادمة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة غادة خليل مديرة مشروع رواد 2030
كتب : مصطفى عبد التواب
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يستهدف مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإنشاء عدد من حاضنات الأعمال فى الجامعات الحكومية المصرية بهدف تشجيع المشاريع التنموية التى تخدم احتياجات المجتمع واحتضان الشركات التى تُلبى الاحتياجات المحلية بصفة خاصة، خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على توظيف معرفتهم العلمية فى إنشاء مشروعات.

وبحسب الموقع الرسمى للمشروع، فإنه يهدف استكمال شبكة الحاضنات التكنولوجية من حيث التخصص والتوزيع الجغرافى، حيث يعمل حاليًا على إنشاء أول حاضنة أعمال متخصصة للذكاء الاصطناعى فى جامعة الإسكندرية، أول حاضنة تكنولوجية فى جامعة المنيا (حاضنة عامة).

وبحسب موقع المشروع فأنه يهدف لإنشاء حاضنة أعمال طنطا وحاضنة أعمال قنا والحاضنة التكنولوجية للوسائط المتعددة والرسوم المتحركة.

يذكر أن مشروع رواد 2030 تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتنويع مصادر الدخل.. ويساهم المشروع فى توفير مجموعة من الخدمات مثل: المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.


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