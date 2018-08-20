رمضان قاديروف: الوضع فى الشيشان هادئ ومستقر تماماً

موسكو (أ ش أ)

أكد الرئيس الشيشانى، رمضان قاديروف، أن الوضع فى بلاده هادئ ومستقر تماماً، وقال الرئيس الشيشانى على موقع الرسائل القصيرة "تليجرام"، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الاثنين:" إن الوضع فى جروزنى والشيشان هادئ تماما ومستقر ولا توجد مؤشرات على تفاقمه ، ورجال إنفاذ القانون يخدمون بيقظة وجاهزون على الفور لرد أى شخص يرد فى ذهنه أن يتعدى على أمن المواطنين".

وأضاف :" لقد طلبت من قيادة وزارة الداخلية لجمهورية الشيشان توفير كل ما يلزم من مساعدة للضحايا وحل مشاكلهم "، مشيرا إلى أن مجموعة من الشباب حاولوا ارتكاب جريمة إرهابية و بفضل يقظة ضباط الشرطة تم إحباط هذه المحاولة وتحييد المجرمين.

وأوضح أن أحد الجناة قام بتفجير نفسه ، ولكنه بقى على قيد الحياة وتم نقله إلى المستشفى .

وكانت مصادر الشرطة فى الشيشان أعلنت فى وقت سابق من اليوم القضاء على شخصين مجهولين جرحا شرطيين فى الشيشان.