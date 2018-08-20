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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:38 م
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رمضان قاديروف: الوضع فى الشيشان هادئ ومستقر تماماً

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:08 م
رمضان قاديروف: الوضع فى الشيشان هادئ ومستقر تماماً الرئيس الشيشانى رمضان قاديروف
موسكو (أ ش أ)
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أكد الرئيس الشيشانى، رمضان قاديروف، أن الوضع فى بلاده هادئ ومستقر تماماً، وقال الرئيس الشيشانى على موقع الرسائل القصيرة "تليجرام"، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى" اليوم الاثنين:" إن الوضع فى جروزنى والشيشان هادئ تماما ومستقر ولا توجد مؤشرات على تفاقمه ، ورجال إنفاذ القانون يخدمون بيقظة وجاهزون على الفور لرد أى شخص يرد فى ذهنه أن يتعدى على أمن المواطنين".

وأضاف :" لقد طلبت من قيادة وزارة الداخلية لجمهورية الشيشان توفير كل ما يلزم من مساعدة للضحايا وحل مشاكلهم "، مشيرا إلى أن مجموعة من الشباب حاولوا ارتكاب جريمة إرهابية و بفضل يقظة ضباط الشرطة تم إحباط هذه المحاولة وتحييد المجرمين.

وأوضح أن أحد الجناة قام بتفجير نفسه ، ولكنه بقى على قيد الحياة وتم نقله إلى المستشفى .

وكانت مصادر الشرطة فى الشيشان أعلنت فى وقت سابق من اليوم القضاء على شخصين مجهولين جرحا شرطيين فى الشيشان.

 

 


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