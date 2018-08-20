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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:46 م
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رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط ونشر سيارات الإسعاف أمام الحدائق والمتنزهات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:24 م
رفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط ونشر سيارات الإسعاف أمام الحدائق والمتنزهات الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط
أسيوط – هيثم البدرى
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قال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية أنهت استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، وإنه تم اعلان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية لاستقبال أى حالات طارئة وتوفير الرعاية الصحية لها.
 
وأضاف زين أنه تم إلغاء الإجازات والراحات الخاصة للأطباء فى كل المستشفيات، ومفتشي الأغذية والملاحظين الصحيين خلال فترة أيام العيد، وتشكيل غرفة عمليات طوارئ بالمديرية، تعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وإعداد النوبتجيات اللازمة للعمل على مدار أيام العيد، مع المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعناية المركزة، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
 
وأوضح زين، أنه تم نشر عدد من سيارات الإسعاف عند ساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات العامة، كونها تشهد تجمعات جماهيرية، بالإضافة إلى مناطق الإسعاف الثابتة الموجودة بمراكز المحافظة.
 
وأضاف زين، أنه تم تكثيف الحملات بالاشتراك مع الطب البيطرى والتموين، للمرور على الأسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية ومراعاة النظافة العامة، وسلامة الأغذية المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى. 

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