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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:08 م
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رئيس حج الجمعيات: لا تأثير للطقس السيئ على الحجاج وجميعهم بخير

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:52 ص
رئيس حج الجمعيات: لا تأثير للطقس السيئ على الحجاج وجميعهم بخير حجاج ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ورئيس بعثة حج الجمعيات أن موجة الطقس السيئ التى شهدتها بعض الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية مساء أمس لم يتأثر بها حجاج الجمعيات ، نظرا لاتباعهم تعليمات المشرفين بالاحتماء بالمخيمات ، وجميعهم بحالة جيدة .

وقال رئيس البعثة فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن حالة عدم الاستقرار فى الجو لم تؤثر الا فى بعض المظلات والبوابات والديكورات وجميعها خارج المخيمات ، كما أدت لانقطاع الكهرباء وعاد عقب هدوء الأحوال الجوية ، ويستمع الحجاج الآن لخطبة عرفة .. مشيرا إلى أنه والمشرفين كانوا بين الحجاج لطمأنتهم والتأكيد على إتباع التعليمات بعدم الخروج من المخيمات ، خاصة أنه يوجد بها احتياجاتهم الأساسية من الأكل والمياه والمثلجات .

واشار عبد الموجود إلى انه بعد الوقوف بجبل بعرفات سيتم نقل الحجاج المرضى من خلال الاتوبيسات المخصصة لهم من المزدلفة إلى مكة بعد قيامهم بتوكيل ذويهم لرمى الجمرات بالإنابة عنهم وذلك ضمن التيسيرات التى تقدمها البعثة لكبار السن والمرضى وأصحاب الأعذار مع توفير وجبات لهم بمكة.

 


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