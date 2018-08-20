رئيس جامعة القاهرة: بدء الكشف الطبى على الطلاب الجدد 28 أغسطس

وائل ربيعى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الكشف الطبى على الطلاب الجدد سيبدأ يوم 28 أغسطس الجارى، مؤكدًا أنه تم تفعيل خدمة الكشف الطبى لهم على الموقع الإلكترونى للجامعة، مشيرًا إلى وجود جميع الخطوات التى يتبعها الطالب، أثناء التقديم على الموقع، وموضحًا أنه تم وضع جدول زمنى لجميع كليات الجامعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بتجهيز أماكن بمستشفى الطلبة لأولياء أمور الطلاب مع مراعاة الأعداد الكبيرة لطلاب كليات التجارة والحقوق والآداب وتقسيمهم على مجموعات للكشف الطبى وفقًا للحروف الأبجدية. كما وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحى لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته فى الجامعة.

وأعلنت جامعة القاهرة مواعيد الكشف الطبى للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات فى العام الجامعى الجديد 2018/2019، حيث يبدأ الكشف الطبى ابتداءً من يوم 28 أغسطس الجارى لكليتى الطب البشرى وطب الأسنان، ويوم 29 للصيدلة، ويوم 30 للهندسة، وأول سبتمبر لكليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والعلاج الطبيعى، ويوم 2 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 3 سبتمبر لكلية الطب البيطري، ويوم 4 سبتمبر لكليتى الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 5 سبتمبر لكليتى الزراعة والتمريض، ويوم 6 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 8 سبتمبر لكليات الحاسبات والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.