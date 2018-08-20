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رئيس بعثة الحج السياحى: الحجاج المصريون بخير ولم نتلق أى شكاوى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:10 ص
رئيس بعثة الحج السياحى: الحجاج المصريون بخير ولم نتلق أى شكاوى العاصفة فى مكة
كتب محسن البديوى
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أكد مجدى شلبى، رئيس بعثة الحج السياحى، أن كل الحجاج المصريين بخير، ولم يتأثروا بالعاصفة الترابية التى صاحبت هطول الأمطار على المشاعر المقدسة.

وقال شلبى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، إن المخيمات الخاصة ببعثة الحج السياحى ألمانية الصنع وضد التيارات الهوائية الشديدة والحرائق، لأنها مثبتة بأوتاد حديدية، موضحا أن كل حجاج الحج السياحى بخير.

 

وواصل شلبى: "لم نتلق أى شكاوى من حجاج الحج السياحى، والسلطات السعودية وفرت العديد من سيارات الإسعاف فى حالة تعرض أى حاج للإصابة لنقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج".


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