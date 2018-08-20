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رئيس الحكومة يصدر قرارا بتشكيل هيئة مستشارين قانونيين لمجلس الوزراء تتبعه

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:05 م
رئيس الحكومة يصدر قرارا بتشكيل هيئة مستشارين قانونيين لمجلس الوزراء تتبعه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل هيئة مستشارين قانونيين لمجلس الوزراء تتبع مجلس الوزراء مباشرة وتشكل برئاسة رئيس ونائب رئيس وأعضاء من الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الوزراء.

 

وتضمن القرار أن يجوز ضم أعضاء آخرين للهيئة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية أو غيرهم بعد موافقة رئيس الوزراء.

 

 

وتتولى هيئة المستشارين جميع الاختصاصات المنوطة بأمانة الشئون التشريعية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا للبناء التنظيمى لمجلس الوزراء أو أيه مهام وأعمال أخرى.

 

ويكون عرض أعمال هيئة المستشارين القانونيين من خلال رئيسها على رئيس الوزراء مباشرة.

 


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مجلس الوزراء

مصر

مصطفي مدبولي




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