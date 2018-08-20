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رئيس البعثة الطبية للحج: المستشفيات السعودية تعالج الحجاج المصريين مجانًا

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:01 م
رئيس البعثة الطبية للحج: المستشفيات السعودية تعالج الحجاج المصريين مجانًا الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية المصرية بالحج
كتب محسن البديوى
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أكد الدكتور محمد شوقى، رئيس البعثة الطبية المصرية بالحج، أن هناك تنسيق كامل مع السلطات السعودية لتأمين الخدمات الصحية للحجاج المصريين، معقبًا :"السعوديون يقدرونا كثيرًا ويرحبون بالمصريين، ويتم علاج حالات الحجاج المصريين بالمستشفيات السعودية مجانًا على نفقة السلطات السعودية، بجانب الأدوية الموجودة مع البعثة والتى على نفقة وزارة الصحة".

وقال رئيس البعثة الطبية المصرية بالحج، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "DMC"، أنه لا توجد أى أوبئة بين الحجاج المصريين نهائيًا، مشيرًا إلى أنه يوجد 29 مريضًا يجرون جلسات غسيل الفشل الكلوى فى موعدهم، لافتًا إلى أن حالات الإصابة تنقل بتجهيزات غير عادية وبفريق طبى شامل.


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