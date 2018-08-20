داعش يتبنى الهجمات ضد الشرطة في الشيشان

أ ف ب

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات التى استهدفت الشرطة فى الشيشان اليوم الاثنين.

كانت وزارة الداخلية الروسية فى الشيشان قد أعلنت عن مقتل شخصين مجهولين مسلحين بالسكاكين، جرحا شرطيين أثناء محاولتهما التسلل إلى مبنى وزارة الداخلية الروسية فى منطقة "شالينسكي" الشيشانية.