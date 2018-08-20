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الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:39 م
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داعش يتبنى الهجمات ضد الشرطة في الشيشان

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:48 م
داعش يتبنى الهجمات ضد الشرطة في الشيشان داعش
أ ف ب
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أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسؤوليته عن الهجمات التى استهدفت الشرطة فى الشيشان اليوم الاثنين.

كانت وزارة الداخلية الروسية فى الشيشان قد أعلنت عن مقتل شخصين مجهولين مسلحين بالسكاكين، جرحا شرطيين أثناء محاولتهما التسلل إلى مبنى وزارة الداخلية الروسية فى منطقة "شالينسكي" الشيشانية.

وذكر بيان للمكتب الصحفى لوزارة الداخلية الروسية فى الشيشان اليوم الإثنين "تم القضاء على شخصين اثنين مجهولين مسلحين بالسكاكين، قاما بجرح اثنين من أفراد الشرطة أثناء محاولتهما التسلل إلى وزارة الداخلية الروسية فى منطقة (شالينسكي) بالشيشان".
 

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