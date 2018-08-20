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الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:05 م
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خفض درجة الالتحاق بالثانوى العام بالشرقية لـ221 درجة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:00 م
خفض درجة الالتحاق بالثانوى العام بالشرقية لـ221 درجة اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قرر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية خفض مجموع تنسيق الإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2018/ 2019 بحد أدنى 221 درجة بدلاً من 225درجة وذلك تلبية لرغبة أولياء الأمور وحفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

وأكد المحافظ فى بيان أن قرار خفض مجموع تنسيق الإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام جاء بعد دراسة أعداد الطلبة المتقدمين للصف الأول الثانوى والبالغ 39047 طالب وطالبة لعدد 974 فصل دراسى والوصول بالعدد إلى المستهدف قبوله فى المرحلة الثانوية العامة وزيادة عدد الطلاب إلى 41867  طالب وطالبة بهدف الحفاظ على المستوى العام لكثافة الفصول طبقاً للقرار الوزارى رقم 148 بما لايؤثر على العملية التعليمية.

وكان وكيل أول وزارة التربية والتعليم قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ بشأن تعديل تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للإلتحاق بالصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى 2018/ 2019 م و خفض درجات التنسيق وزيادة عدد الط ) طالب وطالبة بهدف الحفاظ على المستوى العام لكثافة الفصول طبقاً للقرار الوزارى رقم 148 بما لايؤثر على العملية التعليمية.

 

 

 


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