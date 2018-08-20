خام برنت يتماسك قرب 72 دولارا ومخاوف من تأثير تباطؤ النمو على سوق النفط

رويترز

تماسك خام القياس العالمى مزيج برنت قرب 72 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعد انخفاضه على مدى أسابيع، إذ تأثر سلبا بالمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى لكنه تلقى دعما من الهبوط المتوقع فى إمدادات إيران بسبب العقوبات الأمريكية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا إلى 72.13 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ثلاثة سنتات إلى 65.88 دولار للبرميل.

وفى الأسبوع الماضى، سجل برنت ثالث خسائره الأسبوعية على التوالى، بينما تراجع الخام الأمريكى للأسبوع السابع، بسبب المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى نظرا للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والضعف الذى يعترى كثيرا من الاقتصادات الناشئة.

وقال إدوارد بيل من بنك الإمارات دبى الوطنى إن "البيانات الصناعية المخيبة للآمال الصادرة من الصين بجانب المخاوف المرتبطة باقتصادات السوق الناشئة والمتركزة على تركيا تضغط على السلع الأولية".

وفى الولايات المتحدة، أبقت شركات الطاقة الأمريكية على عدد منصات الحفر النفطية دون تغيير عند 869 حفارا، وفقا لشركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة.

وقال متعاملون أن العقوبات الأمريكية على إيران دعمت الأسعار. وفرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مالية على طهران، والتى ستستهدف أيضا اعتبارا من نوفمبر تشرين الثانى قطاع النفط بثالث أكبر دولة منتجة للخام فى منظمة أوبك