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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:20 م
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حوالى 400 شخص لقوا حتفهم فى فيضانات الهند

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:46 ص
حوالى 400 شخص لقوا حتفهم فى فيضانات الهند فيضانات ولاية كيرالا الهندية
(أ ف ب)
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سمح انحسار المياه فى كيرالا الاثنين بالعثور على جثث ضحايا سقطوا خلال أعنف أمطار موسمية منذ قرن تشهدها هذه الولاية الاستوائية الواقعة فى جنوب الهند، ما رفع الحصيلة إلى أكثر من 400 شخص.

 

وبعد أسبوع من هطولها بغزارة، تراجعت الأمطار الاثنين وانخفض مستوى المياه فى عدد من الأقاليم. وتواصل مروحيات عسكرية وسفن عمليات البحث عن ناجين وعمليات إلقاء المواد الغذائية ومياه الشرب فى المناطق المنكوبة.

 

وأعلنت فرق الانقاذ أنها عثرت الأحد على جثث ثلاثين شخصا آخرين، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 400 على الأقل.

 

وتم إيواء حوالى 725 ألف شخص فى مخيمات للنازحين فى هذه الولاية الغنية بالنباتات وتعد وجهة سياحية مفضلة اثناء مواسم الجفاف.

 

وقال رئيس الحكومة المحلية بيناراى فيجايان للصحف الأحد أن "العدد الإجمالى للأشخاص الذين لجأوا إلى 5645 مخيما بلغ 724 ألفا و649 شخصا".

 

ويثير تلوث مصادر مياه الشرب والظروف الصحية السيئة مخاوف من ظهور أمراض. وسيتم نشر عاملين فى القطاع الصحى فى القرى لمتابعة الاوضاع.

 

وفى الأقاليم الأكثر تضررا مثل تريسور وشيغانور، يقوم رجال الإنقاذ بتفتيش المنازل التى غمرتها المياه لسحب جثث الذين علقوا فى الارتفاع السريع لمنسوب المياه.

 

وقال أشرف على قائد عمليات البحث فى مدينة مالا الصغير فى منطقة ثريسور أن هؤلاء "لم يتصوروا أن المياه سترتفع إلى هذا الحد -- من ثلاثة أمتار إلى 4,5 أمتار فى بعض الأماكن".

 

وبفضل شبكة من القنوات الداخلية، انضم صيادو سمك بمراكبهم إلى عمليات الاغاثة. وعبرت السلطات عن شكرها لهم وقالت أن كل مركب سيتلقى تعويضا يبلغ ثلاثة آلاف روبية (37 يورو) عن كل يوم عمل.

 

وتقدر قيمة الأضرار التى نجمت عن الفيضانات بثلاثة مليارات دولار، وهو رقم يمكن أن يرتفع مع تكشف حجم الدمار تدريجيا.

 

 


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