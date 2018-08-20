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"حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان" تبدأ مهمتها الميدانية الخامسة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 05:07 م
"حقوق الإنسان المعنية بجنوب السودان" تبدأ مهمتها الميدانية الخامسة جنوب السودان - أرشيفية
/أ ش أ/
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الإثنين أن لجنة الخبراء المستقلين المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان المعنية بأوضاع حقوق الإنسان فى جنوب السودان، سوف تبدأ اليوم مهمة ميدانية هى الخامسة لها هناك، إضافة إلى أوغندا وكينيا وإثيوبيا والسودان، وذلك حتى 31 أغسطس الجاري؛ بهدف جمع المعلومات عن الأوضاع.

وأشارت المفوضية - فى بيان - إلى أن المفوضين أعضاء اللجنة؛ ياسمين سوكا رئيسة اللجنة، واندرو كلابهام، وبارنى افاكو، سيلتقون فى جنوب السودان، وعلى مدى خمسة أيام، مع مسؤولين حكوميين بما فى ذلك النائب الأول للرئيس والوزراء الرئيسيين، إضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى وممثلى وكالات الأمم المتحدة هناك لمناقشة الوضع الحالى لحقوق الإنسان فى البلاد.

ولفتت المفوضية إلى أن فريق المفوضين سيزور كلا من أوغندا والسودان وكينيا؛ حيث سيزورون مخيمات ومستوطنات لاجئى جنوب السودان على طول الحدود مع هذه الدول، وتختتم اللجنة مهمتها بزيارة إثيوبيا لعقد اجتماعات مع قادة الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن اللجنة هى هيئة مستقلة مفوضة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وستقدم اللجنة تحديثا شفويا عن الوضع إلى مجلس حقوق الإنسان فى 17 سبتمبر من العام الجاري، خلال انعقاد الدورة العادية الجديدة للمجلس، على أن تقدم اللجنة تقريرا شاملا مكتوبا فى مارس القادم.

 


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مفوضية حقوق الانسان

جنوب السودان




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