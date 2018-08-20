حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زائريها بالعيد.. وتعلن: "التذكرة بـ5 جنيه"

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، أنه تم زيادة بوابات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زائريها وسيتم افتتاحها الساعة السابعة صباحًا، لافتًا إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الحديقة بالكامل.

ونفى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، ما تردد على رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدًا أن سعر التذكرة ثابت بـ5 جنيهات فقط، ومجانا للأطفال الأقل من 10 سنوات، والأيتام وذوى الحالات الخاصة ومصابى العمليات الإرهابية.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الأمن المتخصصة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى بالإضافة إلى انتشار أفراد أمن نسائية من مديرية أمن الجيزة لتأمين الفتيات وحمايتهن من التحرش.