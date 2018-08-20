video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زائريها بالعيد.. وتعلن: "التذكرة بـ5 جنيه"

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:13 ص
حديقة الحيوان تستعد لاستقبال زائريها بالعيد.. وتعلن: "التذكرة بـ5 جنيه" حديقة الحيوان - أرشيفية
كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد الدكتور رشاد رحيم مدير عام حدائق الحيوان بالجيزة، أنه تم زيادة بوابات حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زائريها وسيتم افتتاحها الساعة السابعة صباحًا، لافتًا إلى أنه تم تركيب كاميرات مراقبة على أسوار الحديقة بالكامل.

ونفى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج "مساء dmc"، ما تردد على رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة، مؤكدًا أن سعر التذكرة ثابت بـ5 جنيهات فقط، ومجانا للأطفال الأقل من 10 سنوات، والأيتام وذوى الحالات الخاصة ومصابى العمليات الإرهابية.

كما أشار إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى شركات الأمن المتخصصة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى بالإضافة إلى انتشار أفراد أمن نسائية من مديرية أمن الجيزة لتأمين الفتيات وحمايتهن من التحرش.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم الكهرباء: غرفة عمليات مركزية لاستقبال الشكاوى فى عيد الأضحى (فيديو)

قرار جمهورى بالعفو عن باقى العقوبة لبعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى

حدائق الحيوان

كاميرات مراقبه

التحرش

عمليات التامين

ايمان الحصرى

مساء دى ام سى




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة