حبس 4 عاطلين بقليوب لقيامهم بسلخ شاب بماء مغلى فى مشاجرة

القليوبية - نيفين طه

قررت نيابة قليوب، برئاسة أحمد الجيلانى مدير النيابة، حبس 4 عاطلين، لقيامهم بسلخ شاب بالمياه المغلية، وقطع وتر قدم آخر فى مشاجرة بدائرة المركز.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من مستشفى قليوب المركزى، مفاده وصول شاب مصاب بحروق بنسبة 60٪ بجميع أنحاء الجسد، وآخر مصاب بقطع فى الوتر، و4آخرين مصابين بكسور.

بالانتقال والفحص، تبين أنه نشبت مشاجرة بين الطرفين، فقام على إثرها أحدهم بسكب ماء مغلى على الأول، والتعدى على الثانى بسلاح أبيض، أسفر عن قطع وتر الثانى، على الفور تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم، وإحيل المتهمين للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.