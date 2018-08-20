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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:47 م
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حبس عامل بالشرقية لحيازته 621 قطعة نقود من العصر الرومانى والبيزنطى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:40 م
حبس عامل بالشرقية لحيازته 621 قطعة نقود من العصر الرومانى والبيزنطى حبس - ارشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة جمعة الششتاوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم،  حبس عامل بقرية إكراش مركز ديرب نجم، لحيازته 621 عملة نقدية من العصرى الروماني والبيزنطى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
البداية كانت بورود معلومات سرية، لضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، عن قيام عامل بديرب نجم بحيازة نقود من العصر الرومانى، فتم إخطار اللواء محمد الغول، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، واللواء ناجح ذكي، مدير مباحث الساحة والآثار، بالواقعة.
 
 
نسق العقيد محمد رجب رئيس مباحث السياحة والآثار بالشرقية، والعقيد محمود النمر وكيل بمباحث السياحة والآثار، مع مباحث مركز شرطة ديرب نجم، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، برئاسة اللواء محمد والى مدير مباحث المباحث الجنائية، من ضبط المتهم، ويدعى"محمد. ب" 36 سنة عامل، من قرية إكراش ديرب نجم، وبحوزته 621 قطعة من النقود الأثرية من العصر الرومانى والبيزنطى، وتم إخطار اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، بالواقعة، الذى أمر بإحالة المحضر للنيابة العامة.

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