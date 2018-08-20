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حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة كيلو حشيش بالسلام

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:34 م
حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة حيازة كيلو حشيش بالسلام حشيش - صورة أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام فى منطقة السلام.
 
وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها أن "احمد س" 29 سنة عاطل يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة السلام أول مكانا لتجارته الغير مشروعة.
 
وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، 135 جنيه، 2 هاتف محمول.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الغير مشروع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 

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حيازة حشيش

السلام

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