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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:40 ص
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حالة الطقس اليوم الإثنين 20/8/2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 20/8/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً:

تبقى درجات الحرارة دون مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل، وتكون الأجواء صيفية مُعتدلة في أغلب المناطق مع ظهور بعض السحب المنخفضة. وتكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط عصرًا ومساءً.

في خليج العقبة

الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة ورطبة في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

 الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس حارًا نسبيًا إلى حار في كل المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


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