جامعة كفر الشيخ ومؤسسة آل مكتوم تطلقان مبادرة لإجراء جراحات قلب للأطفال بالمجان

وائل ربيعى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا قدمه الدكتور ماجد القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ عن مبادرة نبضات لإجراء جراحات العيوب الخلقية لقلوب الأطفال والقلب المفتوح والقسطرة للأطفالِ بالمجان بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ فى الفترة من 17 حتى 24 سبتمبر 2018 بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأشار التقرير إلى إن جامعة كفر الشيخ ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم ستتلقيان التقارير الطبية حتى الأول من سبتمبر بحد أقصى 150 حالة مرضية بأسبقية الحجز، وسوف تستقبل مستشفى الجامعة الحالات ابتداء من 16 سبتمبر 2018م، مع تحمل تكاليف السفر من المحافظات.

وأضاف التقرير أن المبادرة ستشمل العرب والأفارقة المقيمين بمصر، وسوف يقوم بإجراء العمليات فريق متخصص في جراحات القلب من جامعة كفر الشيخ ودولة الإمارات العربية الشقيقة في غرفة عمليات القلب المجهزة بالمستشفى الجامعى والمقامة على أحدث مستوى، وتستخدم فى الجراحات المتعددة والتصوير والمسح التشخيصى.