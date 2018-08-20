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جامعة القاهرة: المدن الجامعية القاهرة مستعدة لاستقبال 14 ألف طالب بالعام الجديد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:56 ص
جامعة القاهرة: المدن الجامعية القاهرة مستعدة لاستقبال 14 ألف طالب بالعام الجديد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة، ستكون مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب القدامى والجدد المقبولين بها فى العام الجامعى الجديد، بعد الإنتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أومدن البنات، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب. 

وأكد رئيس جامعة القاهرة، اهتمام الجامعة بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، وتوفيرالخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة  للطالب فى المدن الجامعية.

 واضاف الخشت، أته ستتم متابعة تطبيق الإشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، وإتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق بإستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.

  ووجه رئيس جامعة القاهرة بتوفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقآ للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين مع توفير أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين .

وأعلنت إدارة المدن الجامعية بجامعة القاهرة، عن شروط القبول بها في العام الجامعي الجديد ومن بينها،  أن يكون الطالب "مقيد نظامى"،وأن يكون ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الفصل الدراسى"، وأن يكون الطالب ناجحًا ومنقولاً للفرقة الأعلى بدون مواد "نظام الساعات المعتمدة"،  وأن يكون الطالب أو الطالبة غير مقيد من الخارج "مستنفذ مرات الرسوب"، وأن يكون غير محول من جامعات أخرى للطلاب الجدد "يستوى فى ذلك الطلاب الجدد والقدامى وعلى الطلاب القدامى من الفرقة الثانية حتى الفرقة النهائية تقديم ما يثبت أنه لم يكن محولا إلى الكلية المقيد بها وذلك ببيان من كليته"، وأن يكون الطالب غير موقع عليه إحدى العقوبات التأديبية من إدارة الجامعة أو الكلية المقيد بها، وأن يكون غير متزوج أو سبق له الزواج، وأن يكون الطالب مقيم خارج النطاق الجغرافى المعمول بها 50 كم مربع من مركز جامعة القاهرة.

 


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المدن الجامعية

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