video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:46 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

توزيع 150 ألف كيس للقمامة على زوار حدائق الجيزة فى العيد وإلغاء إجازات العاملين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:07 ص
توزيع 150 ألف كيس للقمامة على زوار حدائق الجيزة فى العيد وإلغاء إجازات العاملين اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وفرت أكثر من 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها بالمجان على رواد الحدائق خاصة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان وحديقة الجيزة بارك لجمع المخلفات بها حفاظًا على المظهر الجمالى للحدائق مع تخصيص فرق نظافة للعمل بشكل دورى بالمنطقة الأثرية بالهرم للحفاظ على نظافتها خلال الاحتفالات.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم التوجيه بإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والمقلب العمومى بشبرامنت.

وأكد الدالى استمرار أعمال النظافة العامة على مستوى جميع الأحياء طوال فتره أيام العيد بنظام الورديات على مدار اليوم مع الاهتمام والتركيز بأماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع جميع المخلفات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الجيزة يعقد اجتماعا مع رئيس شركة المياه لبحث أزمة الانقطاعات

محافظ الجيزة يناقش معوقات مشروعات المياه والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين

صور.. محافظ الجيزة يكرم أبطال "البحر المتوسط" من أبناء المحافظة

محافظة الجيزة تحظر نقل وجمع جلود الأضاحى دون تصريح من "الطب البيطرى"

الجيزة

النظافة

اخبار الجيزة

الحدائق

عيد الاضحي

عيد الأضحى 2018

عيد الاضحى 2018




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة