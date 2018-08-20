توزيع 150 ألف كيس للقمامة على زوار حدائق الجيزة فى العيد وإلغاء إجازات العاملين

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل وفرت أكثر من 150 ألف كيس قمامة لتوزيعها بالمجان على رواد الحدائق خاصة حديقة الحيوان وحديقة الأورمان وحديقة الجيزة بارك لجمع المخلفات بها حفاظًا على المظهر الجمالى للحدائق مع تخصيص فرق نظافة للعمل بشكل دورى بالمنطقة الأثرية بالهرم للحفاظ على نظافتها خلال الاحتفالات.

وأضاف محافظ الجيزة، أنه تم التوجيه بإلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين فى قطاعات النظافة والحدائق والجراجات والورش ومحطات المناولة بالوراق والمريوطية والمقلب العمومى بشبرامنت.

وأكد الدالى استمرار أعمال النظافة العامة على مستوى جميع الأحياء طوال فتره أيام العيد بنظام الورديات على مدار اليوم مع الاهتمام والتركيز بأماكن دور العبادة وساحات الصلاة والحدائق والمنزهات والمحاور الرئيسية بالمحافظة ورفع جميع المخلفات.