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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:40 ص
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"تموين الجيزة" تستقبل 39 ألف طلب لإضافة 85 ألف مولود بالمرحلة الثانية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:00 ص
"تموين الجيزة" تستقبل 39 ألف طلب لإضافة 85 ألف مولود بالمرحلة الثانية هشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن مكاتب التموين على مستوى المحافظة استقبلت خلال المرحلة الثانية لإضافة المواليد فى الفترة من 11- 8 - 2018 حتى 17 - 8 - 2018، 39241 طلبًا لإضافة المواليد.

وأضاف مدير تموين الجيزة، فى تصريحات خاصة، أن طلبات المواطنين التى تم تقديمها فى المكاتب جاءت لإضافة 85957 مولودًا، مشيرًا إلى أن المكاتب مستمرة فى استقبال طلبات المواطنين فى المرحلة الثالثة.

وأكد كامل أن المديرية تباشر بشكل دورى جميع مكاتب تموين المحافظة لمتابعة عملية تلقى الطلبات من المواطنين والعمل على حل المشاكل بشكل فورى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة الخاصة بإضافة المواليد لدى المواطنين أو الموظفين.

 

 

 

 


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