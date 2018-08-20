تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى

كتب - أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية، لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث ضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه نقدية جديدة فى نحو 10 آلاف ماكينة صراف آلى تنتشر فى كافة ربوع الجمهورية.

وأكد المصدر، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.

كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه بدأ ضخ نحو 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد"، لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى المبارك من البنكنوت الجديد بالفئات النقدية المختلفة، لافتًا إلى أنه تم توزيعها عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخها فى شبكة ماكينات الصراف الآلى البالغة أكثر من 4000 ماكينة ATM على مستوى الجمهورية .