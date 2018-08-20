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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:51 م
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تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:04 م
تغذية دورية لـ10 آلاف ماكينة صراف آلى بالبنوك بالكاش خلال عيد الأضحى أرشيفية
كتب - أحمد يعقوب
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قالت مصادر مصرفية، لـ"اليوم السابع"، إن سحب "الكاش" من شبكة الـATM التابعة للبنوك العاملة فى مصر يتم وفق آلية تكنولوجية محددة تراعى منسوب الماكينة من فئات النقد المصرية، ويتم تغذيتها بشكل سريع ودورى، حيث ضخت البنوك أكثر من 5 مليارات جنيه نقدية جديدة فى نحو 10 آلاف ماكينة صراف آلى تنتشر فى كافة ربوع الجمهورية.
 
وأكد المصدر، أن هناك تعليمات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، بأن يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش – يتراوح بين 400 و800 ألف جنيه بالماكينة الواحدة - بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات من البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن التغذية تراعى الكثافة السكانية للمناطق الجغرافية التى تتواجد بها ماكينات الصراف الآلى.
 
كان يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن مصرفه بدأ ضخ نحو 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد"، لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى المبارك من البنكنوت الجديد بالفئات النقدية المختلفة، لافتًا إلى أنه تم توزيعها عن طريق شركات توزيع الأموال، وضخها فى شبكة ماكينات الصراف الآلى البالغة أكثر من 4000 ماكينة ATM على مستوى الجمهورية.
 
وأضاف نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الفئات النقدية الجديدة تشمل الـ5 و10 و20 و50 و100 و200 جنيه، وتم ضخها فى شبكة ماكينات الصراف الآلى والفروع المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، وتغطى الأماكن الحيوية، مؤكدًا أنه عند سحب المواطنين للنقدية من خلال ماكينات الصراف الآلى، فإن نحو 80% من البنكنوت المسحوب سيكون من البنكنوت الجديد، مؤكدًا أنه يتم الحصول على الفئات الصغيرة من الفروع والفئات من 50 جنيهًا وأكثر من خلال ماكينات الصراف الآلى، ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى.

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصري

افلح اذا صدق

البنك الاهلي خاصه الماكينات الخاصه بها فارغه من أمس الاحد ، لكنه كلام ليس عليه جمرك .

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