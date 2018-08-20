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تعرف على خطة أوقاف المنوفية لأداء صلاة عيد الأضحى وعدد الساحات والأئمة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:36 ص
تعرف على خطة أوقاف المنوفية لأداء صلاة عيد الأضحى وعدد الساحات والأئمة ساحات صلاة العيد - ارشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أعلنت مديرية أوقاف المنوفية، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتجهيز الساحات الخاصة لأداء الصلاة والأئمة والخطباء الذين سيقومون بأداء الصلاة.
 
 
وأكد الشيخ رمضان السبكى مدير إدارة الدعوة والقائم بأعمال وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 380 ساحة للصلاة وتدعيم كل ساحة بإمامين مميزين الأول أساسى والثانى احتياطيا، بإجمالى 760 إمام وخطيب.
 
 
وأوضح السبكى، أن الساحة الرئيسية ستكون باستاد شبين الكوم الرياضى، لافتا إلى أنه تم تكليف كل مدير إدارة بأداء الصلاة فى الساحة الرئيسية لكل إدارة مع القيادات الشعبية والتنفيذية.
 
 
وأشار السبكى، إلى أن الخطبة ستدور حول " الدروس المستفادة من الأضحية"، لافتا إلى أنه سيؤدى خطبة العيد باستاد شبين الكوم. 
 

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