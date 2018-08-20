تعرف على حصاد حملات مديرية أمن المنوفية قبل عيد الاضحى المبارك

المنوفية- محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملات أمنية ومرورية وتموينية مكبرة للحد من المخالفات وتأمين الشوارع والميادين للمواطنين، بالتزامن مع استعدادات استقبال عيد الاضحى المبارك .

شن قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، حمله مكبرة تحت اشراف اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، و برئاسة اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي بدائرة المديرية، تنسيقاً وفرع الأمن العام والأمن الوطني بالمنوفية، بالاشتراك مع مفتشي التموين بالمحافظة، أسفرت أسفرت عن ضبط 50 قضية متنوعة.

كما شنت المديرية، حملة مرورية إنضباطيه بدائرة المديرية، اسفرت عن تحرير 1353 مخالفه متنوعة، وفي مجال ضبط السيارات المتروكة، تم فحص 10 سيارات متروكة، حيث قام خبراء المفرقعات بفحصها وتعقيمها وتبين سلبيتها، وتم الكشف عن السيارات، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها وجارى إستدعاء مالكي السيارات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما شنت المديرية، حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بدائرة المديرية، اسفرت عن تنفيذ 2 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية، 26 قرار تعدي على منافع الري، و 12 قرار تعدي علي منافع الصرف، و10 قرارات تعدي علي منافع نهر النيل بإجمالي 2 فدان، و 15 قيراط و6 سهم بمساحة 11100 متر تقريباً وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

كما شنت المديرية، حملة مرورية على كافة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس، لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات من مواقف عشوائية وانتظار خاطئ، اسفرت عن تحرير 19 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن العدد المقرر داخل السيارة، و 30 موقف عشوائى .

كما شنت المديرية، حملة مكبرة بالظهير الصحراوى مركز السادات، اسفرت عن فحص 10 مزارع بمدق يوسف العرايشي دائرة مركز السادات، وفحص30 شخص جنائي، تبين أنهم غير مطلوبين عدا حالة ايجابية، وفحص 15 شخص سياسياً، تبين أنهم غير مطلوبين ، وفي مجال فحص الشقق المفروشة، تم فحص 44 شقة مفروشة و61 شخص جنائي من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين .