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تضامن الأقصر توزع 22 طن لحوم للأسر غير القادرة وذبح 5 عجول بعد صلاة العيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:22 م
تضامن الأقصر توزع 22 طن لحوم للأسر غير القادرة وذبح 5 عجول بعد صلاة العيد لحوم - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، عن استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية، حيث سيتم توزيع 22 طنا من لحوم الأضاحى على الأسر غير القادرة، والأكثر احتياجاً، وذلك من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، والتى تتم بالتعاون بين صندوق "تحيا مصر" و"جمعية الأورمان".
 
 
وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى بيان صحفى أن مؤسسة "مصر الخير" ستقوم بذبح عدد من رؤوس عجول الأضحية، وتوزيع لحوم الأضاحى على الجمعيات الأهلية، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.
 
 
وأشار عبيد، إلى أنه فى إطار البروتوكول الموقع بين مديرية التضامن الاجتماعى، وجمعية مصطفى محمود بالقاهرة، سيتم ذبح 5 عجول بوزن 500 كجم قائم للعجل الواحد، وذلك عقب صلاة عيد الأضحى المبارك، وسيتم توزيعها على مراكز الأقصر وإسنا، وأرمنت والقرنة والبياضية وعدد من الجمعيات الأهلية.

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