تصفية شخصين مجهولين هاجما مركزاً للشرطة فى الشيشان وجرحا شرطيين

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أعلنت وزارة الداخلية الروسية فى الشيشان عن مقتل شخصين مجهولين مسلحين بالسكاكين، جرحا شرطيين أثناء محاولتهما التسلل إلى مبنى وزارة الداخلية الروسية فى منطقة "شالينسكي" الشيشانية.

وذكر بيان للمكتب الصحفى لوزارة الداخلية الروسية فى الشيشان اليوم الإثنين "تم القضاء على شخصين اثنين مجهولين مسلحين بالسكاكين، قاما بجرح اثنين من أفراد الشرطة أثناء محاولتهما التسلل إلى وزارة الداخلية الروسية فى منطقة (شالينسكي) بالشيشان".

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى حول الحادث.