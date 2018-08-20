تصحيح الدور الثانى للثانوية يتوقف اليوم بسبب إجازة العيد

كتب محمود طه حسين

تتوقف اليوم الإثنين كنترولات الثانوية العامة عن تصحيح وتقدير درجات امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بسبب إجازة العيد مع استمرار امتحان الطلاب فى آخر يوم لهم.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تعود عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى ليتم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بدأت أعمال التصحيح ورصد الدرجات الأحد 12 أغسطس الجارى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى وتنتهى اليوم الإثنين.