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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:49 م
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تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:59 ص
تداول 18 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الإثنين  18 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتين وخروج  3 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول سفينتين حاويات وخروج 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء تواجد سفينة بضائع عامه علي الأرصفه ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى  الميناء.

 

 

 

 
 
 
 
 

 


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