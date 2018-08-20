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الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:08 ص
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تخصيص خط ساخن فى العيد للاستفسار عن الصحة النفسية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:00 ص
تخصيص خط ساخن فى العيد للاستفسار عن الصحة النفسية الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانه الصحة النفسية
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عن توفير خط ساخن برقم 08008880700 لتلقى أى شكاوى أو استفسارات طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى تصريح لــ"اليوم السابع" إن الخط الساخن للاستعلام عن خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتابعت الدكتورة منى عبد المقصود إن الخط يعمل فى الأيام الطبيعية يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً ويوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة 8 مساء.

 

 

 

 


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الصحة

الصحة النفسية

الادمان




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