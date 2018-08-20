تحرير 1518 مخالفة مرورية و ضبط 1135متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة، والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت الحملة، عن ضبط 1135متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 1518 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 285 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما تم ضبط، سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية مصطنعة رقم "182152 ملاكي البحيرة"، قيادة "السيد .ص.س" 30 سنة، حاصل على دبلوم زراعة ومقيم حرارة مركز حوش عيسى، بفحص السيارة، تبين أنها تحمل شاسيه رقم 42129 موتور رقم 6429831، بالكشف عن السيارة تبين أنها منصرف لها لوحات معدنية أرقام "س د ن 9832" ومبلغ بسرقتها.