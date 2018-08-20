بومبيو يرحب بإعلان الرئيس الأفغانى هدنة مع طالبان ويؤكد: حان وقت السلام

واشنطن (رويترز)

رحب وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو اليوم الأحد، بإعلان الرئيس الأفغانى وقف إطلاق النار مع حركة طالبان خلال عيد الأضحى وقال إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم وتيسير محادثات سلام مباشرة بين الطرفين.

وقال بومبيو فى بيان "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية هدنة مشروطة بالتزام طالبان بها، هذه الخطة تتماشى مع الدعوة الواضحة والمستمرة للشعب الأفغانى من أجل السلام".

وأضاف أن واشنطن مستعدة لدعم مفاوضات مباشرة بين الحكومة والحركة. وقال "لا يوجد ما يعوق المحادثات. حان وقت السلام".