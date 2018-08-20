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الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:42 م
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بنجلاديش تبدأ تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعى بعد عدة تأجيلات

الإثنين، 20 أغسطس 2018 03:01 م
بنجلاديش تبدأ تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعى بعد عدة تأجيلات ناقلات نفط ـ أرشيفية
رويترز
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قال وزير الطاقة فى بنجلادش اليوم الاثنين أن بلاده بدأت تشغيل أول مرفأ للغاز الطبيعى المسال بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب مشاكل فنية وسوء الأحوال الجوية.

 

وبدأت العمليات يوم السبت فى وحدة التخزين وإعادة التغييز العائمة التى وصلت بنجلادش فى أبريل لتفريغ أولى شحناتها من الغاز الطبيعى المسال من قطر، وسترسو بشكل دائم لتصبح مرفأ للاستيراد وكان من المتوقع فى البداية أن يبدأ التشغيل فى مايو.

 

ويتيح ذلك لبنجلادش بدء استيراد الغاز الطبيعى المسال لتعويض نقص إنتاج الغاز المحلى وتلبية الطلب الصناعى وتوليد الكهرباء فى دولة يعيش 30 % من سكانها بدون كهرباء.

 

وقال مسؤولون إنه منذ وصلت الوحدة إلى موهشخالى قرب كوكس بازار فى جنوب شرق بنجلادش فى أبريل أعاق سوء الأحوال الجوية رسو الوحدة بشكل سليم واتصالها بالبنية التحتية للاستيراد وتفريغها لأول حمولة من الغاز الطبيعى المسال.

 

وأبلغ مصدر رويترز أن الوحدة بدأت العمليات الأسبوع الماضى ولكنها اضطرت للتوقف بسبب تسرب فى منشأة برية.

 

وقال وزير الدولة للطاقة والكهرباء فى بنجلادش نصر الحميد لرويترز اليوم الاثنين "بدأنا عملية تغذية الغاز للشبكة. وتابع : "إنها خطوة أولى، ونتبنى مبادرات أخرى لتلبية احتياجات الاستهلاك المتزايدة وتغذية الاقتصاد المتنامي".


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بنجلاديش

وزير الطاقة ببنجلاديش

الغاز الطبيعى

سوء الاحوال الجوية

اخبار الاقتصاد




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