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برلمانى أوكرانى: على واشنطن شراء محركات طائراتنا حتى لا نبيعها للصين

الإثنين، 20 أغسطس 2018 09:15 ص
برلمانى أوكرانى: على واشنطن شراء محركات طائراتنا حتى لا نبيعها للصين الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو
موسكو (أ ش أ)
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قال زعيم الحزب الراديكالى عضو البرلمان الأوكرانى، أوليج لياشكو، إنه "يجب على الولايات المتحدة شراء محركات الطائرات الأوكرانية، إذا كانت واشنطن لا تريد أن نبيعها للصين".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن لياشكو قوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : "الأمريكيون ينتقدوننا لبيع محركات" موتور سيتش" من أجل الطائرات المقاتلة الصينية، ولكن إذا كان الأمريكيون لا يريدون أن نبيع للصينيين — فليقوموا بنفسهم بشراء محركاتنا للطائرات! فهم يحظرون علينا البيع للصينيين، وهم أنفسهم لا يشترون، والنتيجة البديل لـ"موتور سيتش "هو واحد — إفلاس الشركة والآلاف من ذوى المهارات العالية،.. الأوكرانيين عاطلين عن العمل".

وكتبت صحيفة "واشنطن تايمز"، نقلا عن بيانات صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أن شركة "موتور سيتش" صدرت فى عام 2016، إلى الصين 20 محركا لـ 12 طائرة تدريب — قتالية " جى إل-10".

وإجمالا، يفترض العقد، الذى تبلغ قيمته 380 مليون دولار، توريد 250 محركا للطائرات. وأشار خبراء الصحيفة الأمريكيون، تعليقا على هذه المعلومات، إلى أن أوكرانيا، بحصولها على أموال دافعى الضرائب الأمريكيين، "توجه طعنة فى ظهر الولايات المتحدة". فى المقابل، رأت الشركة فى مقال "واشنطن تايمز" ضغط على مصالح روسيا.

وفى سياق متصل ، كان ممثل مركز تحليل التجارة العالمية للسلاح قد قال ، فى وقت سابق، إنه من غير المرجح أن تترك الولايات المتحدة دون اهتمام مسألة توريد المحركات الأوكرانية للصين، حيث بإمكان واشنطن تجميد المساعدات العسكرية لكييف.

 


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