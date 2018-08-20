برقية تهنئة من رئيس بعثة الحج للرئيس السيسى بعيد الأضحى

كتبت نورا فخرى

أرسل المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس البعثة الرسمية للحج، برقية من الأراضي المقدسة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهنأ إياه بعيد الأضحي المبارك.

وجاء بالبرقية، " يطيب لي – يا فخامة الرئيس- أن ابعث لسيادتكم من الأراضي المقدسة باسمي وبأسم حجاج مصر بخالص التهنيئة بحلول عيد الأضحي المبارك، راجياً من الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة علي سيادتكم بدوام الصحة وموفور العافية، وعلي مصرنا العزيزة باليمن والخير والبركات. ونسأل الله سبحانه وتعالي أن يسدد علي طريق الخير خطاكم ويبارك جهودكم في قيادة مصر نحو تحقيق المزيد من التنمية الشاملة والمزيد من التقدم والازدهار والخير".