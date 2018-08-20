بدء تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى عرفات

بدأ حجاج بيت الله الحرام فى حزم امتعتهم استعدادا للتصعيد إلى عرفات لأداء وقفة الحجيج بمشعر عرفات ضمن أعمال الحج المبارك.

وقام ضيوف الرحمن بالتجمع فى المصليات ومساجد أماكن إقامتهم محرمين استعدادا للرحيل الجماعى عقب أداء صلاة الفجر.

من جانبهم تجمع ضيوف رابطة العالم الإسلامى بمسجد مقر الرابطة بمنى، حيث تستضيف 500 مدعو يتحركون عقب الصلاة، كما يرافق بعثة الحج المصرية 60 عالما من وزارة الأوقاف يترأسهم الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل أول الوزارة يتوجهون مع البعثة إلى عرفات.

