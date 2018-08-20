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الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:50 م
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انهيار منزل نتيجة تنقيب مالكه عن الآثار بالقليوبية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:18 ص
انهيار منزل نتيجة تنقيب مالكه عن الآثار بالقليوبية منزل منهار - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شهدت قرية ميت نما، انهيار منزل مكون من طابقين، دون خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 
تلقت الدكتورة عزيزة السيد رئيس مدينة قليوب، إخطارا بانهيار منزل بقرية ميت نما بقليوب، على الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية للمنزل المنهار وتبين أنه مكون من طابقين.
 
 
وأشارت رئيس المدينة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المنزل ملك مواطن يدعى عبد السلام حلمى يعقوب، وأن سبب انهيار المنزل قيامه بأعمال حفر فى منزله للبحث عن الآثار مما تسبب فى انهيار منزله، بالإضافة لشروخ وتصدعات بالمنازل المجاورة.
 
 
وأضافت "عزيزه السيد" أنه تم عمل معاينة من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

ملاك عقارات قانون الايجار القديم..يلجاؤون لحيله البحث عن الاثار لهدم بيوتهم.وتشريد افسكان

😎😯..يحدث كثيرا..فى مناطق شرق القاهره الشعبيه مثل المطريه وعين شنس..على سبيل المثال لا الحصر......

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