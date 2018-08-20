النيابة تحقق فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار بالمرج

كتب عبد الله محمود

فتحت نيابة شرق القاهرة الكلية تحقيقات موسعة فى واقعة انتحار شاب من أعلى عقار فى منطقة المرج، وأمرت بتشريح الجثة، لبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال أهل المتوفي، الذين أكدوا أن نجلهم كان مدمن مخدر الاستروكس، وحاولوا علاجه، وإدخاله مصحة لعلاجه من الإدمان، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وكان يرفض العلاج ويهرب.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفي، أنها تعود لمحمد .م فى العقد الثاني من العمر، توفي نتيجة إصابته بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى، وكسور متفرقة فى جميع أنحاء الجسم .