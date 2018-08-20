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النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليها بأرض زراعية في القليوبية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 04:59 م
النيابة تأمر بتشريح جثة طفل عثر عليها بأرض زراعية في القليوبية جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أمرت النيابة العامة بطوخ بتشريح جثة طفل عثر على جثته بأحد الأراضى الزراعية بقرية قرقشندة التابعة لمركز طوخ.
 
وتلقى العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ إخطارًا من أهالى قرية قرقشندة التابعة لطوخ، بالعثور على جثة الطفل "م.ع.ص." 6 سنوات ملقاة خلف منزل جده.
 
وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وباجراء التحريات، تبين أن الطفل متغيب عن منزل جده منذ 3 أيام، وتحرر والده محضرا منذ حينها باختفاء الطفل، واليوم عثروا على جثته، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

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