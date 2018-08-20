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النشرة المرورية.. انتظام الحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 10:00 ص
النشرة المرورية.. انتظام الحركة بشوارع وميادين القاهرة والجيزة انتظام الحركة المرورية بالقاهرة والجيزة
كتب: عبد الرحمن سيد
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شهدت الطرق الرئيسية بمحافظتى القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، "وقفة عيد الأضحى"، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى فى كل الشوارع والميادين، لملاحظة حركة السيارات والتيسير على قائدى السيارات العابرة من وإلى الطرق السريعة، وتأمين رحلات المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية.
 
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، كما انتظمت الحركة جزئيا بمحيط جامعة القاهرة نتيجة لأعمال إنشاء نفق بميدان النهضة.
 
وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
 
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
 
 

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