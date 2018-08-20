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المصرية للجملة: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد بالوجه القبلى

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:30 ص
المصرية للجملة: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية طوال أيام العيد بالوجه القبلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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أعلن الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى، غدا الثلاثاء وطوال أيام عيد الأضحى المبارك، لاستمرار طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق الأخرى .

كان المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، قد أكد أنه سيتم فتح منافذ الشركة فى محافظات الوجه البحرى خلال يوم الوقفة وأول وثانى عيد الأضحى المبارك لتوفير كافة المنتجات خاصة اللحوم والدواجن للمواطنين وبكميات كبيرة.

 


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محمد عاطف

المجمعات الاستهلاكية

الوجه القبلى




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