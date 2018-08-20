المرافق الخدمية العامة بالأقصر تضع اللمسات الأخيرة بشارع خالد بن الوليد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه بدأ العد التنازلى فى سير أعمال مشروع (تحسين المرافق بمدينة الأقصر) وفق الخطة الموضوعة له بشارع خالد بن الوليد، حيث يجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة والتشطيبات النهائية لأعمال تحسين المرافق من ( غاز – كهرباء – تليفونات – صرف صحى ) بالمرحلة الأولى والثانية.

وأضاف رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أن رجال المجلس قاموا بتسهيل أعمال المرافق برفع التراكمات أول بأول، بدءاً من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى، والتى بدأت من منطقة الشيراتون وحتى مدخل شارع سان جوزيف، والتى تم الانتهاء منها تماماً، كما تجرى حالياً أعمال الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال تثبيت مطابق الصرف الصحى، ورمى تربة زلطية وتسويتها، ووضع الرتوش النهائية، تمهيداً لأعمال الرصف، مشيراً إلى أن مدينة الأقصر بكافة مرافقها الخدمية، تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.