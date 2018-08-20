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القوى العاملة تعلن تجديد التعاقد للتربويين المصريين بقطر للعام الدراسى الجديد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 01:23 م
القوى العاملة تعلن تجديد التعاقد للتربويين المصريين بقطر للعام الدراسى الجديد محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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قال مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب رعاية مصالح مصر بقطر، إن الكوادر المصرية التى تعمل فى قطاعات التربوى والتعليم، والتعليم الجامعى أكدوا أن أمورهم مستقرة حاليا، وأن الجدد من جنسيات أخرى سوف يتم توزيعهم على المدارس أو المستشفيات الجديدة، إلا أن هناك حركة تنقلات تتم حاليا بين المدرسين قبل بدء العام الدراسى الجديد، سواء على بناء طلب المدرس نفسه  لقربه من محل سكنه، أو لصالح العمل.

كما أنه لا توجد إنهاء خدمات لأحد منهم حتى الآن وتم تجديد التعاقد معهم للعام الدراسى الحالى 2018/2019، إلا من بلغ سنه الستين عاما ، وتنهى خدماته بشكل قانونى.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر المستشار العمالى بالدوحة – قطر، هشام محمد كامل، أشار فيه إلى أنه تواصل مع بعض الكوادر المصرية، الذين يعملون فى تلك المجالات وأكدوا ذلك، ويتابع عن كثب الأمور كلها بقطر.

يذكر أن قطر قد وفرت 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين منها حوالى 1000 فرصة بحلول سبتمبر المقبل، وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة العمل الأردنية تفاصيل عن الأردنيين الذين تقدموا للوظائف التى وفرتها الدوحة لهم من خلال حزمة المساعدات.

وجاء فى تقرير وزير العمل الأردنية، أن عدد المتقدمين بلغ 136 ألف مواطن ومواطنة أردنية ، منهم 73% ذكورا و 27% إناثا فى  6 قطاعات أبرزها التربوى والتعليم  والتعليم الجامعى بما نسبته 32.8 % من المتقدمين  والمالى  والمصرفى 10.4 %  والصحة  والخدمات الطبية 8.4 % والتجارة 29.7 %  والرياضى 1.9 %، وسيتم إضافة نشاطين اضافيين هما التمريض والزراعة مع اضافة ايقونة أخرى تحت عنوان  قطاعات أخرى.


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