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القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 20 أغسطس 2018 12:17 ص
القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية سجن- أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 7 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "أحمد.م.ع" عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.ص.ف" 30 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "محمد.ع.ع" 27 عاما عاطل ومقيم حى السلام بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "شهاب.ع.م"21 عاطل بحوزته سلاح أبيض "مطواه" والمتهم "أحمد.ى.ص"21 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "بهاء.أ.ح"22 عاما عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "محمود.م.ع"21 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "مطواه".

 بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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