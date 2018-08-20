القبض على 3مسئولين سابقين بشركة منظفات الإسكندرية لتورطهم بقضية فساد

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على ثلاثة مسئولين بإحدى الشركات الصناعية بالإسكندرية لقيامهما باستغلال موقعهم الوظيفى واختلاس مبالغ مالية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا وجود تلاعبات مالية شابت أعمال بعض موظفى الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية.
وأسفرت جهود فرق البحث عن قيام كل مجدى.م.ع 58 سنة رئيس قطاع مصنع الخميرة بالشركة "سابقاً" ومحمد.م.م 48 سنة مدير عام المبيعات بذات الشركة "سابقاً"، رضا.س.أ 47 سنة مندوب مبيعات بذات الشركة "سابقاً"، وجميعهم مقيمين بالإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفى وصرف بضائع على هيئة مرتجعات تالفة لعملاء الشركة من منتجات مصنع الخميرة "على خلاف الحقيقة"، واختلاس قيمتها لأنفسهم من خلال الاستيلاء على منتجات من الشركة بلغت قيمتها نحو ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وخمسة وخمسون جنيها، باستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة