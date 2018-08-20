video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 3مسئولين سابقين بشركة منظفات الإسكندرية لتورطهم بقضية فساد

الإثنين، 20 أغسطس 2018 02:07 م
القبض على 3مسئولين سابقين بشركة منظفات الإسكندرية لتورطهم بقضية فساد المتهمين بعد القبض عليهم
كتبت : دينا الحسيني
إضافة تعليق

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على ثلاثة مسئولين بإحدى الشركات الصناعية بالإسكندرية لقيامهما باستغلال موقعهم الوظيفى واختلاس مبالغ مالية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا وجود تلاعبات مالية شابت أعمال بعض موظفى الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية.

المتهميييييين
 
وأسفرت جهود فرق البحث عن قيام كل مجدى.م.ع 58 سنة رئيس قطاع مصنع الخميرة بالشركة "سابقاً" ومحمد.م.م 48 سنة مدير عام المبيعات بذات الشركة "سابقاً"، رضا.س.أ 47 سنة مندوب مبيعات بذات الشركة "سابقاً"، وجميعهم مقيمين بالإسكندرية، باستغلال موقعهم الوظيفى وصرف بضائع على هيئة مرتجعات تالفة لعملاء الشركة من منتجات مصنع الخميرة "على خلاف الحقيقة"، واختلاس قيمتها لأنفسهم من خلال الاستيلاء على منتجات من الشركة بلغت قيمتها نحو ثلاثمائة وخمسة عشر ألف وخمسة وخمسون جنيها، باستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة، تم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 58 قضية مخدرات خلال أسبوع وضبط 73 متهما

الأدلة الجنائية: حريق شركة المصرية للأعمال الهندسية عمدا بهدف السرقة

قضيه فساد

رشوه

الاموال العامه

شركه المنظفات بالاسكندريه

اخبار الحوادث

حوادث اليوم




لا تفوتك
وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

وزارة التموين: احتياطى مصر من السكر يكفى 7.5 شهر

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

"الكهرباء" ترفع حالة الطوارئ.. و6 آلاف ميجا وات احتياطى بالشبكة

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

آلاف الحجاج يصدحون من عرفات "لبيك اللهم لبيك".. المشاعر المقدسة تكتسى باللون الأبيض.. والمخيمات المكيفة وسيلة ضيوف الرحمن للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.. وعيادات طبية متنقلة للاطمئنان على الحجاج

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

"متفرحش بالخصومات على الأدوية".. صيادلة: خصم الصيدليات يثير شكوك حول مصادر الدواء ومخالف لآداب المهنة.. عضو بـ"صيادلة القاهرة": أغلبها على الأدوية التركية المُهربة.. والنقابة تعد مقترحًا مع "الصحة" لضبط السوق

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

محمد صلاح يبحث عن مواصلة التألق مع ليفربول ضد كريستال بالاس

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

العناية بالجسم مهمة.. اعرفى إزاى تتخلصى من ترهلات الثدى فى البيت

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة