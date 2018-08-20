القبض على 3مسئولين سابقين بشركة منظفات الإسكندرية لتورطهم بقضية فساد

كتبت : دينا الحسيني

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب القبض على ثلاثة مسئولين بإحدى الشركات الصناعية بالإسكندرية لقيامهما باستغلال موقعهم الوظيفى واختلاس مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا وجود تلاعبات مالية شابت أعمال بعض موظفى الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات بالإسكندرية.