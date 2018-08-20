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القبض على مدير صيدلية يتاجر فى الأقراص المخدرة والأدوية المحظورة

الإثنين، 20 أغسطس 2018 11:46 ص
القبض على مدير صيدلية يتاجر فى الأقراص المخدرة والأدوية المحظورة المتهم
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة رعاية الأحداث، من القبض على "ارمانيوس ي ر" 29 سنة، مدير صيدلية، كائنة بمنطقة باب الشعرية، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والمنشطات الجنسية الغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها داخل مخزن كائن بعقار ملحق للصيدلية "غير مرخص" وذلك بقصد الإحتكار وبيع الأدوية بأسعار أعلي من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهداف الصيدلية والمخزن، بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث، بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، وأمكن ضبطه وعثر بداخل المخزن على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 128 لسنة 1962م المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م  وقرار وزير الصحة رقم  172 لسنة 2011م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزيــــر التموين والتجــارة الداخلية  رقم 113لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.
 
ومن خلال حصرها تبين أنها كمية من عبوات دوائية مستوردة ومهربة جمركيا عبارة عن 26 شريط ترامادول باجمالى 260 كبسولة، 14 شريط امارول باجمالى 140 كبسولة، 19 علبة رستولام، 8 علبة زولام 25، 8 علبة زولام 50 ، 5 علبة ليكستونيل، 5 علبة ابتريل، 4 زجاجة ريفوتريل، بإجمالي ( 437كبسولة ،45 علبة ، 4 زجاجة )، كما تم ضبط سنترم فيتامين،  موف كريم، بنادول نايت ، بلانت فياجرا، فيجا هونى، بإجمالي 12 ألف ( أقراص ، كبسولات ، اكياس).
 
وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك  المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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